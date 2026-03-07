VIDEO / Perišić igrač utakmice u preokretu PSV-a, pogledajte kako je namjestio gol odluke

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je igrač utakmice u pobjedi PSV-a nad AZ-om.

Gosti su bolje otvorili susret i poveli već u 13. minuti, a u 20. su imali čistu šansu za još veće vodstvo. Parrott je bio u idealnoj poziciji, ali odnekud se pojavio Ivan Perišić koji je uklizao i pravovremenim blokom spasio siguran pogodak.

Bio je to ključan trenutak susreta jer je do poluvremena PSV izjednačio, a pred kraj susreta i pobijedio golom Pepija u 86. minuti na asistenciju ponovno Perišića.

Hrvatski je reprezentativac tijekom cijele utakmice dominirao prodorima po krilu, odigravši 15-ak centaršuteva u protivnički kazneni prostor. Osim što je tom obrambenom intervencijom iz 20. minute zadržao PSV u igri, asistencijom za pobjednički pogodak dodatno si je povisio ukupnu ocjenu i zaslužio epitet igrača utakmice. Također je s osam ključnih dodavanja izjednačio rekord sezone nizozemske lige. Sad ga drži zajedno s Jakobom Breumom, Ismaelom Saibarijem i Mohamedom Ihattarenom.

Iz igre je izašao u 88. minuti, zamijenio ga je Driouech.

Računajući sva natjecanja ove sezone, Perišić je u dresu PSV-a postigao osam pogodaka uz 11 asistencija u 35 utakmica. Za usporedbu, prošle je sezone za četiri nastupa više imao 16 golova uz 11 asista.

