PSG izgubio od Monaca i ponovno zakomplicirao situaciju u ligi

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Nogometaši Monaca svladali su Paris Saint-Germain s 3:1 u 25. kolu francuskog nogometnog prvenstva, gostujući u petak na Parku prinčeva.

Maghnes Akliouche je u 27. minuti doveo Monaco u vodstvo. Aleksandr Golovin je bio strijelac za 2:0 u 55. minuti. Bradley Barcola je vratio nadu aktualnom europskom prvaku u preokret golom u 71. minuti, ali je samo dvije minute poslije Folarin Balogun postigao pogodak za konačnih 3:1 i veliku pobjedu Monaca, koji je prvi put slavio na Parku prinčeva nakon više od pet godina.

PSG je i dalje na prvom mjestu s 57 bodova, ali Lens ima priliku ponovno doći na samo bod zaostatka, ako pred svojim navijačima svlada Metz.

Monaco je s 40 bodova privremeno skočio na peto mjesto.