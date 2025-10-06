Protiv Hrvatske će za reprezentaciju debitirati 35-godišnjak?

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver

Češka nogometna reprezentacija ima nekoliko promjena u sastavu uoči dvoboja s Vatrenima.

Hrvatska gostuje u Pragu 8. listopada u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Česi su prvo objavili da su im otpala dva vratara, Vitezslav Jaroš i Jindrich Stanek, ali im to ne bi trebao predstavljati veliki problem jer im je prvi golman ionako Matej Kovar iz PSV-a. Jaroša i Staneka zamijenili su Martin Jedlička (Viktoria Plzen) i Lukaš Horniček (Braga).

POVEZANO Dalić vratio Luku Sučića u reprezentaciju! Aktivirao i još jedan pretpoziv ‘Ja sam Luka Modrić, legenda. Bez specijalnih efekata, ali redatelj velikog klasika’

Izbornik Češke Ivan Hašek definitivno ne može računati na Patrika Schicka, najveću zvijezdu i glavnog napadača reprezentacije. Umjesto njega odlučio je pozvati još jednog napadača, Jana Chramostu koji će u nedjelju napuniti 35 godina i koji još nikad nije zaigrao za reprezentaciju.

Chramosta se istaknuo odličnom formom u Jablonecu, gdje je u 11 ligaških nastupa ove sezone zabio sedam golova te je najbolji strijelac češkog prvenstva, a u tom je klubu od 2018.

Bio je veliki češki talent, a u 12 nastupa za U-21 reprezentaciju zabio je isto toliko golova. Bio je na pragu ulaska u seniorsku reprezentaciju 2012., ali je tada doživio tešku ozljedu koja mu je usporila karijeru pa bi za Češku mogao debitirati tek u ovim godinama.