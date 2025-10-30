Prosinečki: Nema lige, nema Dinama ako Hajduk nije pravi

Nogomet 30. lis 202516:36 0 komentara
Goran Mehkek CROPIX via Guliver

I ove sezone nas čeka zanimljiva bitka u SHNL-u.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet