Proglašene su ‘izdajicama’ i ‘sramotom’, sad su dobile vizu od Australije

Pet igračica iranske ženske nogometne reprezentacije, koje su u svojoj zemlji proglašene "izdajicama" nakon što su odbile pjevati himnu prije utakmice Azijskog kupa, dobile su azil od Australije.

Ova je odluka donesena iz straha da će se suočiti s progonom po povratku, objavio je u utorak australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke .

Pet igračica, uključujući kapetanicu Zahru Ghanbari, pobjeglo je iz hotela tijekom noći. “Australska policija ih je prebacila na sigurnu lokaciju. Sinoć sam potpisao njihove zahtjeve za humanitarnu vizu”, rekao je Burke novinarima.

POVEZANO Evo što kažu iz Fife – hoće li se održati Svjetsko prvenstvo?

“Mogu ostati u Australiji, ovdje su sigurne i trebaju se osjećati kao kod kuće”, dodao je.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova, australska vlada je nekoliko dana vodila tajne razgovore s igračicama. Vlada je izrazila spremnost pomoći ostalim članicama reprezentacije ako bude potrebno. U ovoj fazi nisu objavljene nikakve informacije o sudbini ostalih igračica.

Iranska delegacija koja broji 26 članova stigla je u zemlju nekoliko dana prije početka američko-izraelskih zračnih napada u kojima je ubijen bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Iranske nogometašice nisu pjevale iransku himnu dok je svirala prije njihove prve utakmice Azijskog kupa protiv Južne Koreje, dva dana nakon početka rata koji su 28. veljače pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Nakon toga su je ipak pjevale tijekom drugih utakmica.

Nepjevanje himne je protumačeno kao čin prkosa, a voditelj državne televizije nazvao je igračice “ratnim izdajicama”, što predstavlja “vrhunac sramote”.

Mnogi ljudi su potom pozvali Australiju da osigura njihovu sigurnost, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Australci se već brinu za pet njih, a ostale će slijediti. Neke, međutim, smatraju da se moraju vratiti (u Iran) jer se boje za sigurnost svojih obitelji”, rekao je Trump u ponedjeljak nakon razgovora s australskim premijerom.

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, također je pozvao Australiju da osigura sigurnost igračica.