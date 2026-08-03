Liverpool priprema bombastičan transfer: Meta je zvijezda PSG-a vrijedna 140 milijuna eura

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Liverpool želi pojačati napadačku liniju.

Liverpool i dalje aktivno radi na jačanju momčadi uoči nove sezone. Nakon odlaska Mohameda Salaha te glasina da je Tottenham zainteresiran za Codyja Gakpa, engleski prvak okrenuo se dovođenju novog krilnog napadača.

Redsi su već osigurali dolazak Victora Munoza iz Osasune u transferu vrijednom približno 40 milijuna eura, a sada im je glavni cilj Bradley Barcola iz PSG-a. Promjena prioriteta uslijedila je nakon što je Yan Diomande, prvotna želja kluba, odlučio karijeru nastaviti u Real Madridu.

Kako piše Football Insider, pariški klub namjerava odbiti prvu službenu ponudu Liverpoola. Razlog je razlika u procjeni vrijednosti igrača. PSG traži oko 140 milijuna eura odštete, dok je Liverpool spreman ponuditi manje od 115 milijuna eura uz dodatne bonuse.

Ipak, na Anfieldu vjeruju da transfer nije nemoguć. Barcola je, prema navodima, otvoren za selidbu u Premier ligu, a PSG bi mogao biti skloniji prodaji ako tijekom prijelaznog roka dovede Magnesa Akliouchea iz Monaca.

Stručnjak za transfere Fabrizio Romano tvrdi da bi se razgovori između klubova trebali nastaviti tijekom sljedećih dana. Time bi pregovori oko jednog od najzvučnijih transfera ovog ljeta mogli ući u odlučujuću, ali i dalje neizvjesnu završnicu.