Dinamo oborio rekord: Modri imaju najveći broj članova u povijesti

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx Sportspressphoto_SPR57760 via Guliver

Veliki podvig za zagrebački klub.

Dinamo je prošle godine postavio novi klupski rekord s ukupno 65.243 članova i prijatelja kluba, što je bio najveći broj u njegovoj povijesti. Taj je rezultat sada i službeno nadmašen.

Vijest je objavio zagrebački klub na svojim službenim kanalima, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Do brojke od 65 243 člana i prijatelja kluba stigli smo već 3. kolovoza, čak 150 dana ranije nego prošle godine. Još jednom smo pokazali koliko je velika snaga plave obitelji i koliko iz godine u godinu raste ljubav prema našem klubu.

Biti član Dinama ponos je svakog pravog Dinamovca, ali i velika odgovornost. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegovog identiteta i tradicije te temelj građanskog, članskog Dinama koji zajedno gradimo za generacije koje dolaze.

Ovaj rekord nije samo broj. On je potvrda zajedništva, vjernosti i pripadnosti klubu koji svi volimo. A ono najljepše tek slijedi – svakim danom, svakom novom članicom i svakim novim članom taj će rekord samo nastaviti rasti. Jer ako voliš Dinamo – onda ovdje pripadaš!

Hvala vam na vjernosti, ljubavi i predanosti našim vrednotama, našem identitetu i našem klubu. Dinamo, to smo svi mi”, napisao je Dinamo.