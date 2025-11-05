Problem za Enriquea: Hakimi mora na dužu pauzu

Champions League 5. stu 2025
Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Paris St. Germain, aktualni pobjednik Lige prvaka, službeno je objavio da će bez ozlijeđenog marokanskog nogometaša Achrafa Hakimija biti oko šest tjedana.

Nakon tri pobjede u Ligi prvaka PSG je u utorak na domaćem terenu izgubio od Bayerna 1-2 i time upisao prvi poraz u elitnom natjecanju. Na kraju prvog poluvremena napadač Bayerna Luis Diaz je grubo startao na Hakimija te mu ozlijedio gležanj.

Zbog opasnog starta Diaz je pocrvenio, a 27-godišnji Hakimi je u suzama napustio travnjak. Kasnije pretrage su pokazale da ozljeda ipak nije toliko teška koliko se u prvi trenutak pretpostavljalo, ali mu ipak slijedi stanka od mjesec i pol dana.

PSG je uz to objavio da će klub nekoliko tjedana biti i bez svog najboljeg igrača Ousmane Dembelea koji ima ozljedu mišića.

