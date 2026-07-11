Preminuo veznjak koji je nedavno igrao na SP-u, Jayden Adams (25)

Šokantna tragedija.
Južnoafrički nogomet zavijen je u crno nakon vijesti da je preminuo Jayden Adams, 25-godišnji veznjak tamošnjeg velikana Mamelodi Sundownsa i državne reprezentacije, prenosi Soccer Laduma.
Adams je nedavno igrao za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, gdje je bio važan dio momčadi i nastupio u sve tri utakmice grupne faze. Točni uzroci i okolnosti njegove iznenadne smrti još uvijek nisu službeno objavljeni, a njegova obitelj moli javnost i medije za mir i privatnost.
Tragičnu informaciju potvrdila je njegova mentorica Brendine Johnson, koja je istupila u ime obitelji, dok je njegov klub Mamelodi Sundowns zasad odbio davati službene komentare, naglasivši kako je u ovom trenutku najvažnije poštovati tugu obitelji.
Johnson je izjavila kako je u četvrtak imala vrlo otvoren razgovor s Adamsom, koji je bio izrazito pozitivan i spreman za nadolazeće klupske izazove nakon nastupa na najvećoj svjetskoj pozornici. Dodala je kako je cijela situacija potresna i neočekivana te da je obitelj potpuno shrvana ovim gubitkom.
Nogometni uspon Adams je započeo u Stellenboschu. Odlične igre donijele su mu transfer u Mamelodi Sundowns, vodeći klub u zemlji i jednog od afričkih nogometnih divova.
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