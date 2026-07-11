Ostaje li Livaković u Dinamu? Fenerbahče mu je dao rok

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Uskoro bi se trebala znati nogometna budućnost Dominika Livakovića.

Livaković će već u subotu putovati za Istanbul kako bi odradio sastanke s Fenerbahčeom, vidio koji je sljedeći korak i procijenio postoji li prostor da se dogovori transfer s Dinamom, piše to tportal.

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Ako se takav rasplet ne pokaže mogućim, hrvatski reprezentativac morat će razmotriti druge opcije.

Turski novinar Yağız Sabuncuoglu dodaje da je dozvola koju je turski klub dao Livakoviću traje do 17. srpnja. Ako do tada ne pronađe dogovor s novim klubom, trebao bi se vratiti u Istanbul i priključiti momčadi. Livaković je ugovorom vezan za Fener do 2028.

Livaković je prošle sezone odradio polusezonu na posudbi u Maksimiru, a nakon Svjetskog prvenstva ponovno se otvorila tema njegova ostanka odnosno povratka u Dinamo. Sve će se saznati kroz nekoliko dana.