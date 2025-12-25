Preminuo najbolji igrač u povijesti Nottingham Foresta, život su mu obilježile tragedije

Podijeli :

Imago/Kicker/Liedel via Guliver

Legendarni igrač Nottingham Forresta i škotske reprezentacije John Robertson preminuo je u 72. godini.

Menadžer Brian Clough jednom ga je opisao kao “Picassa naše igre”, a tužna vijest je potresla klub i navijače.

“Slomljena srca objavljujemo vijest o smrti legende Nottingham Foresta i dragog prijatelja, Johna Robertsona. Pravi velikan našeg kluba i dvostruki osvajač Kupa prvaka, Johnov nenadmašni talent, poniznost i nepokolebljiva odanost Nottingham Forestu nikada neće biti zaboravljeni. Počivaj u miru, Robbo… Naš najveći,” stoji u priopćenju kluba.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson. A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten. Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Robertson je bio mentor bivšem igraču Celtica Alanu Thompsonu koji je također izrazio sućut:

“Upravo sam čuo razornu vijest da je moj bivši pomoćni menadžer u Celticu preminuo. Moje misli i molitve su s njegovom divnom obitelji”.

Robertson je postigao jedini gol za pobjedu protiv Hamburga u finalu Kupa prvaka 1980., čime je Forest obranio naslov. Godinu ranije, u finalu protiv Malmöa, asistirao je Trevoru Francisu za pobjednički pogodak. Nakon igračke karijere, koju je završio 1986., posvetio se trenerskom poslu. Najveće uspjehe ostvario je kao pomoćnik svom bivšem suigraču Martinu O’Neillu. Zajedno su vodili Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic i Aston Villu. S Celticom su osvojili tri naslova prvaka Škotske, tri Kupa i jedan Liga kup, te stigli do finala Kupa UEFA.

Robertsonov život obilježili su i teški osobni izazovi. Godine 2013. pretrpio je srčani udar, a kasnije se suočio i s Parkinsonovom bolešću. Ipak, najveće tragedije zadesile su ga ranije. Njegova kći Jessica, koja je rođena s cerebralnom paralizom, preminula je 1996. godine u dobi od svega 13 godina.

Izuzetnu mentalnu snagu pokazao je još 1979., kada je nastupio u polufinalu Kupa prvaka protiv Kölna i postigao pogodak samo tri dana nakon što je doznao da su mu brat i šogorica stradali u prometnoj nesreći. „Kad sam zabio gol“, prisjetio se kasnije, „pomislio sam: ovaj je za mog brata.“