Zvijezda Liverpoola propušta derbi Premier lige

James Baylis Sportimage via Guliver

Trener Liverpoola Arne Slot izjavio je da vratar Alisson Becker, koji se je ozlijedio u utorak u susretu Lige prvaka u gostima kod Galatasaraya, neće braniti u subotnjem derbiju Premier lige protiv Chelseaja.

Brazilski golman šepajući je napustio teren u 56. minuti, a zamijenio ga je Gruzijac Giorgi Mamardašvili (25).

“Kad moj igrač leži na travnjaku u devet od deset slučajeva pomislim na ono najgore, da neće moći nastaviti. Također, nema ništa pozitivno u načinu na koji je napustio teren. Sigurno neće braniti u subotu”, kazao je Slot za britanske medije nakon poraza 0-1 od Galatasaraya.

Alisson Becker je prošle sezone propustio deset utakmica Premier lige zbog ozljede zadnje lože.

Gruzijski vratar Mamardašvili tako će u subotu na Stamford Bridgeu debitirati u Premier ligi. On je u ljeto 2024. potpisao za “Redse”, koji su za njega platili Valenciji 30 milijuna eura odštete. No, nije odmah preselio na Anfield, već je cijelu prošlu sezonu ostao na posudbi u španjolskom prvoligašu kao prvi vratar momčadi.