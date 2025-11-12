Zvijezda Aston Ville ostavila se alkohola: Kada bih pio, radio bih stvari zbog kojih sam poslije žalio

U razgovoru za The Athletic otkrio je da od ljeta nije okusio alkohol te da je odluku donio zbog želje za mirnijim, odgovornijim životom, ali i zbog očinstva, koje je iskusio u prosincu prošle godine.

“Alkohol stvara situacije koje više ne želim proživljavati. Sada sam potpuno trijezan i osjećam se bolje. Kad ne pijete, imate bistar um i ne dovodite se u neugodnosti. Postoji mnogo prednosti u tome da ostanete prisebni”, rekao je Barkley, koji je priznao da mu je novi način života donio mir i fokus.

Njegova karijera, osim po talentu i atraktivnim potezima, bila je obilježena nizom incidenata povezanih s alkoholom. Tijekom boravka u Evertonu i Chelseaju često je punio naslovnice britanskih tabloida – od sukoba s izbacivačem u londonskom hotelu The May Fair 2021., do zabava u noćnim klubovima dok je bio ozlijeđen. Bio je upleten i u sukob s taksistom u Liverpoolu, kršio je COVID-19 mjere na proslavi rođendana te bio snimljen kako se zabavlja na glazbenom festivalu u Barceloni.

“Dogodilo se nekoliko puta da bih previše popio i učinio nešto što kasnije požalim. Jednom sam izašao u nedjelju, a već u srijedu smo imali utakmicu. Snimili su me i sljedećeg jutra to je bilo u novinama”, prisjetio se Barkley. Tadašnji menadžer Chelseaja Frank Lampard kaznio ga je tako što ga je poveo na gostovanje u Francusku, ali mu nije dopustio da zaigra, ostavivši ga u autobusu.

Barkley je priznao da je pomoć pronašao u razgovorima sa sportskim psihologom te da mu je terapija pomogla da napravi prekretnicu u životu. Prisjetio se i teškog razdoblja kad je napuštao Everton, klub u kojem je ponikao. “Plakao sam jer nisam znao što želim. Bilo je teško otići iz kluba koji volim, ali tada je atmosfera postala toksična i znao sam da moram napraviti korak dalje”, ispričao je.

Nakon što je početkom sezone bio izvan momčadi zbog osobnih razloga, Barkley se vratio u sastav Aston Ville i ponovno pokazuje formu koja ga je nekad dovodila do statusa jednog od najvećih engleskih talenata. U pet premierligaških nastupa ove sezone već je postigao pogodak, i to u uvjerljivoj pobjedi 4:0 protiv Bournemoutha, potvrdivši da je na dobrom putu povratka među najvažnije igrače momčadi Unaija Emeryja.