U kaosu Carabao kupa momčad od 2 milijuna eura izbacila 200 milijuna eura vrijedan Ipswich

xDarrenxWoolleyx FIL-22084-0095 by Guliver

Ipswich Town doživio je pravi nogometni i logistički kaos u prvom kolu Carabao kupa — ispadanje od četvrtoligaša Bromleyja nakon penala, poluvremenski sastanak u vlastitom autobusu zbog kvara na vodovodnim instalacijama i gledateljska pratnja Ed Sheerana.

Unatoč brzoj reakciji i izjednačenju Bena Johnsona na 1:1, “Tractor Boysi” nisu uspjeli slomiti domaćina, a raspucavanje ih je izbacilo iz natjecanja. Kontrast između vrijednosti momčadi bio je ogroman — Bromley vrijedi 2.43 milijuna eura, a Ipswich čak 199 milijuna.

Povijesno, Ipswich je klub bogate tradicije: prvak Engleske 1961./62., osvajač FA Cupa 1978. i UEFA Cupa 1981., s dugogodišnjim rivalstvom protiv Norwich Cityja. Nadimak “Tractor Boys” potječe iz početka 2000-ih i odnosi se na poljoprivredno naslijeđe Suffolka, nastao kao duhovita provokacija protivnika.

Bromley FC, osnovan 1892., veći dio povijesti proveo je u nižim ligama, a sada se natječe u EFL League Two.

Te večeri u Carabao kupu dogodile su se i druge neobične scene: susret Tranmerea i Burtona otkazan je zbog nestanka struje, a navijači Bradford Cityja zakasnili su na gostovanje kod Blackburna jer je krava blokirala autocestu M62. Ipak, Bradford je pobijedio 2:1 i prošao dalje.