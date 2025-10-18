Trener dobio otkaz u Premier ligi nakon samo osam utakmica

Gazda je napustio ložu pola sata prije kraja utakmice. Ni pola sata kasnije stigla je vijest – Nottingham Forest otpustio je Angea Postecogloua.
„Nottingham Forest može potvrditi da je, nakon niza razočaravajućih rezultata i igara, Ange Postecoglou razriješen dužnosti glavnog trenera. Odluka stupa na snagu odmah. Klub trenutno neće davati dodatne komentare na ovu temu“, stoji u kratkom priopćenju Foresta objavljenom na društvenim mrežama.
Postecoglou se na klupi Nottinghama zadržao samo osam utakmica. Naslijedio je Nuna Espirita Santa 9. rujna.
Debitirao je porazom od Arsenala, a potom su uslijedili poraz od Swanseaja u Liga kupu, remi s Burnleyjem, remi s Betisom u Europskoj ligi, porazi od Sunderlanda, Midtjyllanda, Newcastlea i Chelseaja.
U osam utakmica koje je vodio, nije upisao nijednu pobjedu.
Evangelos Marinakis sada kreće u potragu za novim trenerom, jer se pokazalo da čovjek kojeg je u domovini ‘vrbovao’ tijekom zajedničkog ručka nije bio dovoljno dobar da zamijeni Espirita Santa.
