Maresca otpisao dvojac plaćen preko 100 milijuna eura: ‘Ne postoji način da se vrate u ekipu’

Menadžer Chelseaja Enzo Maresca donio je oštru disciplinsku odluku – Raheem Sterling i Axel Disasi izbačeni su iz prve momčadi. Talijanski trener potvrdio je da treniraju odvojeno i da se neće vraćati u ekipu.

“Oni su igrači Chelseaja, ali trenutno treniraju odvojeno od ekipe i plan je da se tako nastavi. Nisam vidio nijednog od njih, ni Axela ni Raheema. Treniraju u drugim terminima i na drugim mjestima. Nisam ih vidio od početka sezone. Ne postoji način da se vrate u ekipu”, rekao je Maresca.

Chelsea je otpisao dvojicu igrača koji su klub koštali preko 100 milijuna eura. Raheem Sterling stigao je 2022. iz Manchester Cityja za 56 milijuna, ali u 81 nastupu (19 golova, 15 asistencija) nikad nije opravdao očekivanja i prošlu sezonu proveo je na posudbi u Arsenalu.

Axel Disasi došao je 2023. iz Monaca za 45 milijuna eura kao pojačanje u obrani, no ni on se nije nametnuo. Za Chelsea je odigrao 61 utakmicu, zabio pet golova i dodao dvije asistencije, a prošlu sezonu odradio je na posudbi u Aston Villi.