Pobjednički mentalitet ili sreća? Nitko nikada nije napravio ovo što je Liverpool u prva četiri kola PL

Liverpool je u 4. kolu Premier lige minimalno slavio kod Burnleyja 1:0, a jedini gol postigao je Mohamed Salah s bijele točke u sudačkoj nadoknadi.

Bio je to još jedan susret u kojem se aktualni prvak mučio, no ponovno je izvukao pobjedu u završnici.

Time je momčad Arnea Slota zadržala stopostotan učinak i vrh tablice. Zanimljivo, Liverpool je prva momčad u povijesti Premier lige koja je četiri uzastopne pobjede osigurala golovima postignutim u posljednjih 10 minuta ili kasnije. Najraniji pobjednički gol ove sezone bio je u 83. minuti – Dominik Szoboszlai je zabio slobodnjak protiv Arsenala.

Redsi su tako otvorili sezonu dramatično: prvo protiv Bournemoutha 4:2 (pobjedonosni gol Chiese u 88. minuti), zatim je 16-godišnji Rio Ngumoha u 100. minuti zaključio susret protiv Newcastlea, a potom su uslijedili Szoboszlai i Salah.

Mišljenja o Liverpoolovoj igri i dalje su podijeljena – jedni hvale šampionsku zrelost, dok drugi sve pripisuju sreći. No jedno je sigurno: Redsi ove sezone rade nešto doista neviđeno u Premier ligi.