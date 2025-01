Ovo nismo očekivali: Elon Musk kupuje Liverpool za 7 milijardi eura!?

Podijeli :

xConorxMolloy NewsxImagesx via Guliver

Otac najbogatijeg čovjeka na svijetu je potvrdio njegov interes.

Elon Musk, kontroverzni milijarder, navodno razmatra kupnju Liverpoola, za što je spreman izdvojiti više od sedam milijardi eura. To je potvrdio njegov otac Errol u razgovoru za Radio Times.

Musk stariji isprva je odbijao komentirati glasine jer bi to moglo podići cijenu kluba s Anfielda, no na inzistiranje voditelja priznao je da Elon doista želi kupiti slavni nogometni klub te je objasnio zašto baš Liverpool.

“Točno je, Elon je izrazio želju za kupnjom Liverpoola, ali to ne znači da će to doista i učiniti. Želi li to učiniti? Naravno, tko to ne bi želio, i ja bih to rado napravio,” rekao je Errol Musk.

“Njegova baka rođena je u tom gradu, imamo i rodbinu ondje, a i Beatlesi su odrasli s nekim članovima moje obitelji,” objasnio je Errol motivaciju svog sina, koji se povezao s regijom kada ga je otac kao dječaka vodio u Liverpool.

Teoriju o interesu Elona Muska za kupnju pokrenuo je Weekend Sport, prema kojem bi cijena bila 7,2 milijarde eura, što je manje od dva posto Muskova bogatstva, koje se procjenjuje na 400 milijardi eura.

U Muskovu vlasništvu je nekadašnji Twitter, sada poznat kao platforma X, kao i tvornice automobila Tesla.