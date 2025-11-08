Jakirović nastavio sjajan posao na klupi Hulla: Došao je do pozicije koja vodi u playoff

Podijeli :

Andy Sumner via Guliver

Nogometaši Hull Cityja svladali su Portsmouth s 3:2 u susretu 15. kola Championshipa. Momčad koju vodi Sergej Jakirović, a na golu brani hrvatski čuvar mreže Ivor Pandur, došla je do pobjede zahvaljujući pogocima Enisa Destana, Kylea Josepha i Joea Gelhardta. Za goste je oba gola postigao Terry Devlin.

Portsmouth je poveo u 16. minuti preko Devlina, no Hull je preokrenuo rezultat pogocima Destana u 27. i Josepha u 42. minuti. Ipak, u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Devlin je svojim drugim golom izjednačio na 2:2. Rezultat se nije mijenjao sve do 79. minute, kad je Gelhardt zabio za konačnih 3:2, upisavši pritom svoj peti pogodak u posljednjih šest kola i sedmi ove sezone, čime se nalazi na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca.

Pandur nije imao najbolju večer — primio je dva gola, skupio tri obrane, dvije intervencije i jednu uhvaćenu visoku loptu, ali s tek 53% točnih dodavanja bio je najlošije ocijenjen igrač utakmice (5.8).

Hull je ovom pobjedom nastavio odličan niz koji je jedino prekinuo poraz od Derby Countyja (1:2) ranije u tjednu. U posljednjih osam kola Jakirovićeva momčad upisala je pet pobjeda, dva remija i tek jedan poraz, osvojivši 20 bodova u zadnjih deset utakmica — što ih svrstava na drugo mjesto ljestvice forme, odmah iza vodećeg Coventryja s 23 boda.

Sada su „Tigrovi“ na petom mjestu s ukupno 25 bodova, u zoni doigravanja za Premier ligu. Drugoplasirani Stoke City ima samo dva boda više i utakmicu manje, a drugo mjesto izravno vodi u elitni rang engleskog nogometa.

Današnja pobjeda bila je peta domaća ove sezone, čime su već izjednačili prošlogodišnji broj trijumfa na svom MKM stadionu. Engleski Sky Bet na društvenoj mreži X pohvalio je Jakirovića porukom: „Kakav posao radi Sergej Jakirović s Tigrovima!“ uz emotikon pljeska.