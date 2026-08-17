Ipswich potrošio gotovo 50 milijuna eura na dva napadača

Nogomet 17. kol 202620:32 0 komentara
AP Photo/Dave Shopland, File via Guliver

Trener Ipswicha Gary O'Neil doveo je u ponedjeljak Paragvajca Julija Encisa i Abdoula Ouattaru iz svog bivšeg kluba Strasbourga.

Enciso se vraća u Ipswich za 25 milijuna funti (29 milijuna eura), prema medijskim izvješćima, nakon što je 2025. proveo šest mjeseci na posudbi u Brightonu. U to vrijeme Ipswich je ispao iz Premier lige.

Paragvajski napadač, koji je za svoju zemlju igrao i na nedavnom Svjetskom prvenstvu, pridružio se Strasbourgu u rujnu 2025., a sada je potpisao petogodišnji ugovor s engleskim klubom.

Uoči prve utakmice Ipswicha u engleskom prvenstvu u subotu, kada na domaćem stadionu Portman Road dočekuju Sunderland, O’Neil je također pojačao napad momčadi s 20-godišnjim napadačem iz Obale Bjelokosti Ouattarom.

Potpisao je ugovor do 2031., a njegov transfer vrijedan je 17 milijuna funti (20 milijuna eura).

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet