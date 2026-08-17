Četiri promjene u Premier ligi: Uvode se stroža pravila za igrače i VAR

Nova sezona engleske Premier lige počinje ovog tjedna, a već na startu donosi nekoliko novosti.
Organizatori su uveli četiri promjene koje se odnose na ozljede, prekide, zamjene i VAR. Za razliku od nedavno završenog Svjetskog prvenstva, u Premier ligi neće biti pauza za osvježenje.
Igrač nakon pomoći mora van
Ako igrač zbog ozljede dobije pomoć na terenu, nakon toga će morati napustiti igru na najmanje jednu minutu. Cilj je spriječiti odugovlačenje i simuliranje ozljeda.
Pet sekundi za prekide
Kod očitog zadržavanja vremena prilikom auta i gol-auta sudac će početi odbrojavati pet sekundi. Ako igrač u tom roku ne izvede aut, lopta prelazi protivniku. Kod predugog čekanja na gol-aut, protivnička momčad dobit će korner.
Ograničeno vrijeme za izmjene
I zamjene će od sada imati vremensko ograničenje. Igrač koji ulazi u igru mora to učiniti unutar 10 sekundi. Ako prekorači dopušteno vrijeme, morat će pričekati sljedeći prekid, odnosno najmanje jednu minutu.
VAR može provjeravati drugi žuti
Novost je i mogućnost VAR provjere kod situacija u kojima je igrač već dobio drugi žuti karton i time isključenje. VAR će se koristiti samo ako je drugi žuti karton stvarno pokazan, a ne u slučajevima kada sudac eventualni drugi žuti karton uopće nije dosudio.
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