Gvardiol poslao jasnu i moćnu poruku: ‘Ponovno ću se dići, bolji nego ikad’

Joško Gvardiol zadobio je prijelom tibije na desnoj nozi te ga očekuju operacija i višemjesečni oporavak, zbog čega je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu pod velikim upitnikom.

Točno vrijeme povratka još nije poznato, no oporavak od ovakvih ozljeda obično traje između tri i šest mjeseci, ovisno o težini prijeloma. Hrvatski reprezentativac sada se prvi put oglasio nakon ozljede, a poruku je uputio putem Instagrama, gdje je napisao: VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Gvardiol: Nije mogao samostalno napustiti travnjak

“Ovo je težak trenutak, ali me neće definirati. Znam tko sam i odakle dolazim. Cityzenima zahvaljujem na beskrajnoj podršci. Volim vas i svaki dan ću se boriti da se vratim jači, kao pravi Cityjev ratnik. Moje srce kuca za Hrvatsku. Uvijek!

Ponovno ću se dići, bolji nego ikad. Za moj klub. Za moju braću u klubu i reprezentaciji. Za moje ljude. Za Hrvatsku.”

Podsjetimo, Gvardiol se ozlijedio jučer na početku drugog poluvremena susreta Manchester Cityja i Chelseaja. Hrvatski branič morao je napustiti teren u 51. minuti utakmice 20. kola Premier lige, nakon što je neko vrijeme ležao na travnjaku vidno u bolovima.