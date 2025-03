‘Guardiola je bahat, napravio je veliku štetu nogometu’

Zatim je otkrio da se Raul žalio na Šukera i Mijatovića:

“Da, istina je, žalio mi se. Točno je da mu nisu dodavali. Pozvao sam Peđu i Davora, oni su to demantirali pa sam ih stavio pred ekran i pokazao snimke. ‘Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, nisi mu dao sve te lopte.’ ‘Nismo ga vidjeli’, odgovorili su mi. Nijednom? Tražio sam da se to više ne događa, rekao sam im da ako to još jednom vidim da će završiti na klupi. Nije se više događalo.”