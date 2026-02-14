City rutinski protiv autsajdera u FA Kupu, trećeligaš priredio senzaciju

Manchester City plasirao se u osminu finala ovogodišnjeg izdanja engleskog nogometnog FA Kupa rutinskom 2-0 domaćom pobjedom protiv četveroligaša Salford Cityja.
Dorrington je autogolom u 6. minuti doveo City do rane prednosti, a prolaz je potvrdio Guehi u 81. minuti.
Iznenađenje je priredio trećeligaš Mansfield koji je kao gost s 2-1 svladao Burnley, a prolaz su još izborili Norwich City i Southampton pobjedama protiv West Bromwich Albiona, odnosno Leicester Cityja u okršajima drugoligaša. Norwich je slavio s 3-1, a Southampton s 2-1 nakon produžetka.
Ranije u subotu u osminu finala plasirao se i West Ham United minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona nakon produžetka.
