Jakirovićev Hull uvjerljivo poražen od Chelseaja u FA Kupu

Podijeli :

xIanxLyallx via Guliver

Igrači Chelseaja i Wrexhama prvi su sudionici 1/8 finala ovogodišnjeg izdanja najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, engleskog FA Kupa.

Chelsea je s 4-0 kao gost svladao drugoligaša Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović, dok je Wrexham u okršaju drugoligaša nadigrao Ipswich Town s 1-0.

Bjelica: Marića i Zajeca može biti sramota, a pitajte Vučevića je li me kontaktirao

Golove za Chelsea postigli su Pedro Neto (40, 71), Hato (51) i Estevao (59), dok je Wrexhamu prolaz osigurao Windass (34).

U subotu igraju: Burton Albion – West Ham United, Burnley – Mansfield Town, Manchester City – Salford City, Norwich City – West Bromwich Albion, Port Vale – Bristol City, Southampton – Leicester City, Aston Villa – Newcastle United i Liverpool – Brighton and Hove Albion.

U nedjelju: Birmingham City – Leeds United, Grimsby Town – Wolverhampton Wanderers, Oxford United – Sunderland, Stoke City – Fulham i Arsenal – Wigan Athletic.

U ponedjeljak: Macclesfield – Brentford.