City čeka paklen raspored u završnici sezone, odigrat će tri ključne utakmice u samo šest dana

Nogomet 28. tra 2026
Manchester City očekuje izuzetno naporan raspored u završnici sezone, s tri utakmice u samo šest dana koje bi mogle biti presudne u borbi za domaće trofeje.

Premier liga je objavila kako će odgođeni susret između Cityja i Crystal Palacea biti odigran 13. svibnja. Utakmica se prvotno trebala igrati 21. ožujka, no pomaknuta je zbog Cityjevog sudjelovanja u finalu Liga kupa.

Samo tri dana nakon susreta s londonskim klubom, “Građani” će igrati finale FA kupa protiv Chelseaja, dok 19. svibnja slijedi ligaški ogled protiv Bournemoutha.

Momčad koju vodi Josep Guardiola već je osvojila Liga kup, a u igri je za još dva domaća trofeja prvenstvo i FA kup.

U prvenstvu City vodi veliku borbu s Arsenalom. “Topnici” trenutačno imaju tri boda više, ali i utakmicu više.

