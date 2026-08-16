Gvardiol i Kovačić dobili loše ocjene engleskih medija nakon teškog poraza od Arsenala

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Arsenal je uvjerljivom pobjedom 3:0 protiv Manchester Cityja osvojio Community Shield i na najbolji mogući način najavio novu sezonu. Riccardo Calafiori pogodio je već nakon 23 sekunde, Kai Havertz u 28. minuti udvostručio prednost, a konačnih 3:0 početkom drugog poluvremena postavio je Martin Ødegaard. U početnoj postavi Cityja našli su se Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, no njihove nastupe engleski mediji nisu posebno pohvalili.

Manchester Evening News obojici je dodijelio ocjenu 4, što je ujedno bila i najniža ocjena koju je taj medij dao bilo kojem igraču. Jednako su ocijenjeni Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov i Ruben Dias. Kovačiću su zamjerili probleme u ulozi najdefenzivnijeg veznjaka, dok su kod Gvardiola istaknuli nekoliko trenutaka dekoncentracije, uključujući nespretan potez koji je prethodio jednom od Arsenalovih pogodaka.

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Ipak, Gvardiolov nastup nije bio isključivo negativan. Hrvatski reprezentativac u nekoliko je navrata važnim intervencijama pomogao svojoj momčadi. U 26. minuti klizećim je startom zaustavio Nonija Maduekea, dok je u završnici prvog dijela spasio City gotovo sigurnog trećeg pogotka.

Nakon ubačaja Havertza Donnarumma je odbio loptu, a Ødegaard je pokušao pogoditi praznu mrežu. Gvardiol se našao na pravom mjestu i uspio izbiti loptu s gol-crte.

Unatoč tome, hrvatski branič imao je svoju ulogu i kod trećeg Arsenalova pogotka. Christos Tzolis pronašao je Ødegaarda, koji je odličnim prvim dodirom ušao ispred Gvardiola. Norvežanin ga je tako izbacio iz akcije, potom driblingom prevario Donnarummu i bez većih problema pogodio za 3:0.

Gvardiol je nekoliko minuta kasnije zaradio i žuti karton nakon prekršaja nad Havertzom. Na njegovu pogrešku kod trećeg gola osvrnuo se i City Xtra, koji je posebno istaknuo način na koji je Ødegaard prošao hrvatskog reprezentativca prije završnog udarca.

Kovačić se, pak, nije najbolje snašao protiv Arsenalova visokog intenziteta i brze tranzicije. Već u sedmoj minuti njegov pogrešan pas otvorio je prostor za Arsenalovu kontru četiri na tri, a City tijekom susreta nije uspijevao uspostaviti kontrolu u veznom redu kakvu inače želi imati.

Arsenal je bio agresivniji i konkretniji, a Guardian je nakon utakmice zaključio da je momčad Mikela Artete praktički od prvog pogotka držala utakmicu pod kontrolom.

Ni ostali engleski mediji nisu imali pretjerano pozitivne dojmove o hrvatskom dvojcu. Telegraph je Gvardiolu i Kovačiću dao ocjenu 5/10, dok je ManchesterCity.news bio još stroži prema braniču i ocijenio ga četvorkom. Zajednička ocjena engleskih izvještaja jest da je City djelovao nesigurno u obrani, dok vezni red nije uspio odgovoriti na Arsenalov ritam i intenzitet.

Za Enza Marescu tako je prva službena utakmica na klupi Manchester Cityja završila uvjerljivim porazom, što je ujedno i ozbiljno upozorenje uoči početka nove sezone Premier lige.