Četiri promjene u Premier ligi: Uvode se stroža pravila za igrače i VAR

Igrač nakon pomoći mora van

Ako igrač zbog ozljede dobije pomoć na terenu, nakon toga će morati napustiti igru na najmanje jednu minutu. Cilj je spriječiti odugovlačenje i simuliranje ozljeda.

Pet sekundi za prekide

Kod očitog zadržavanja vremena prilikom auta i gol-auta sudac će početi odbrojavati pet sekundi. Ako igrač u tom roku ne izvede aut, lopta prelazi protivniku. Kod predugog čekanja na gol-aut, protivnička momčad dobit će korner.

Ograničeno vrijeme za izmjene

I zamjene će od sada imati vremensko ograničenje. Igrač koji ulazi u igru mora to učiniti unutar 10 sekundi. Ako prekorači dopušteno vrijeme, morat će pričekati sljedeći prekid, odnosno najmanje jednu minutu.

VAR može provjeravati drugi žuti

Novost je i mogućnost VAR provjere kod situacija u kojima je igrač već dobio drugi žuti karton i time isključenje. VAR će se koristiti samo ako je drugi žuti karton stvarno pokazan, a ne u slučajevima kada sudac eventualni drugi žuti karton uopće nije dosudio.