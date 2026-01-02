Arteta: Vrijeme je da prekinemo novogodišnji ‘urok’, vjerujem da ćemo biti prvaci

Podijeli :

Nigel Keene PSI-18749-0015 via Guliver Images

Trener Arsenala Mikel Arteta vjeruje da je vrijeme da se prekine porazna statistika koja govori da londonski klub nije osvojio naslov u Premier ligi ako bi Novu godinu dočekao na vrhu ljestvice.

“Nisam znao za taj podatak…vrijeme je da prekinemo taj urok”, odgovorio je u petak Arteta na novinarski upit da li zna da su “Topnici” pet puta propustili priliku da postanu prvaci kada bi u novu kalendarsku godinu ušli kao vodeći u Premier ligi.

Nakon 19 kola Arsenal je vodeći sa 45 bodova, a slijedi ga Manchester City sa četiri boda manje. Trećeplasirana Aston Villa zaostaje šest bodova, dok branitelj naslova Liverpool, koji se nalazi na četvrtoj poziciji, ima 12 bodova manje. U subotu “Topnici” gostuju kod Bournemoutha, koji se nalazi na 15. mjestu.

“Zadovoljni smo pozicijom u kojoj se nalazimo, no znamo da uvijek može bolje i da ima prostora za napredak. Do kraja sezone ima još pet mjeseci, pred nama je puno posla. Kod igrača se vidi velika želja i energija, uživajmo u procesu dan po dan, a sada smo fokusirani na Bournemouth”, rekao je Arteta.

Britanska analitička tvrtka Opta smatra da je Arsenal veliki favorit za osvajanje naslova prvaka Engleske, procijenivši da su njegovi izgledi za ostvarenje tog cilja čak 78,98 posto.