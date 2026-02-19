Pred Dalićem je velika odluka, evo do kada mora odlučiti ostaje li na klupi Vatrenih!

Podijeli :

Zlatko Dalić vodit će Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta, a nakon toga mu istječe ugovor s HNS-om.

HNS je izborniku prošle godine nudio produljenje suradnje, ali ju je Dalić odbio uz objašnjenje da nema potrebe žuriti. Trenutno obilazi reprezentativce po Italiji, Španjolskoj, uskoro ide i u Manchester te Njemačku, a popis za prijateljske utakmice u Orlandu će objaviti 9. ožujka.

Kako pišu Sportske novosti, najveće pitanje je hoće li Dalić ostati na klupi reprezentacije i nakon SP-a. Izvor tvrdi da će Dalić do puta u Orlando odgovoriti Savezu na ponuđeni nastavak suradnje.

HNS želi kroz sljedećih mjesec dana znati na čemu je s Dalićem jer do početka Lige nacija u rujnu želi imati sigurno ime na klupi reprezentacije te se nadaju da će do kraja ožujka donijeti odluku.