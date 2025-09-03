Pratite na SK: Depay u lovu na nizozemski rekord

Podijeli :

AP Photo/Ariel Schalit via Guliver

Nizozemski napadač Memphis Depay (31) u četvrtak će u susretu protiv Poljske imati priliku postati najbolji strijelac u povijesti "Oranja".

Depay je u lipnju s dva gola postignuta protiv Malte u pobjedi 8:0 dostigao Robina van Persieja, obojica su u dresu “oranja” postigla po 50 golova.

Nagađalo se kako Depay nije spreman, jer se tek nedavno vratio u prvu momčad Corinthiansa, no izbornik Ronald Koeman rekao je u srijedu na konferenciji za novinare kako je napadač spreman.

Depay, koji ima 102 nastupa, postigao je svoj prvi gol za Nizozemce na Svjetskom prvenstvu 2014. protiv Australije u Porto Alegreu, postavši sa 20 godina najmlađi strijelac Nizozemske ikada na World Cupu.

Iza Depaya i Van Persiea je Klaas-Jan Huntelaar sa 42 gola, dok je Patrick Kluivert postigao 40 golova. Slijede Dennis Bergkamp i Arjen Robben s po 37 golova.

Nizozemska je kvalifikacije za SP 2026. otvorila s pobjedama protiv Finske (2:0) i Malte (8:0) i trenutačno drži drugo mjesto u skupini G sa šest bodova. Vode Finci sa sedam bodova, ali i dvije utakmice više.

