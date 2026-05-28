Pratite na SK: Barbarez najavio okršaj s Makedoncima i otkrio dobre vijesti

Bosna i Hercegovina sutra će na stadionu "Asim Ferhatović Hase" odigrati posljednji meč pred domaćim navijačima uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo, a atmosfera u glavnom gradu već sada nagovještava pravi spektakl. Okršaj pratite od 20.30 sati na Sport Klubu 6.

Izbornik Sergej Barbarez obratio se medijima uoči prijateljskog dvoboja protiv Sjeverne Makedonije, govoreći o planovima stručnog stožera, stanju u momčadi i izazovima koji očekuju “Zmajeve” na Mundijalu.

Barbarez je naglasio da reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje iznimno ozbiljan protivnik, usprkos tome što je riječ o prijateljskoj utakmici.

“Sjeverna Makedonija je kvalitetna reprezentacija koja ima novog izbornika i ovaj susret koristi kao važnu pripremu za Ligu nacija. Takve utakmice morate shvatiti maksimalno ozbiljno jer su odličan pokazatelj karaktera momčadi.”

Izbornik je otkrio da će stručni stožer protiv Makedonaca pokušati rasporediti minutažu kako bi svi reprezentativci dobili priliku za igru.

Plan je da igrači odigraju po jedno poluvrijeme, dijelom zbog osvježenja momčadi, ali i zbog testiranja određenih taktičkih rješenja pred završne pripreme za Svjetsko prvenstvo.

“U jednom dijelu utakmice isprobat ćemo novu formaciju i igrati nešto riskantnije. Protiv Paname u generalnoj probi takvih eksperimenata vjerojatno neće biti.”

Izbornik je posebno apostrofirao važnost obrambene discipline, ističući da momčad ne može konstantno igrati visoki presing i napadati svih 90 minuta.

“Mnogo sigurnosti crpimo iz situacija kada stojimo niže i kada smo taktički kompaktni.”

Dobre vijesti stižu i kada je riječ o ozlijeđenim reprezentativcima. Haris Tabaković se uspješno oporavlja i prema riječima izbornika trebao bi biti spreman pred put u Sjedinjene Američke Države, dok Ivan Šunjić također neće imati dužu stanku.

“Tabakovićev oporavak ide planiranom dinamikom i očekujemo ga uskoro s momčadi. Šunjić također ne bi trebao predstavljati problem i vjerujemo da će biti spreman već sljedećeg vikenda.”

Izbornik BiH nije skrivao zadovoljstvo zbog činjenice da je Koševo rasprodano nekoliko dana prije utakmice, naglasivši da je puna tribina potvrda rada i energije koju reprezentacija ulaže posljednjih mjeseci.

“Pun stadion za mene znači sve, pogotovo u Sarajevu gdje dugo nismo igrali. To je satisfakcija za sav trud koji ulažemo i dokaz da navijači prepoznaju ono što radimo.”

Govoreći o predstojećem Svjetskom prvenstvu, Barbarez je poručio da ne želi tražiti opravdanja u zahtjevnom rasporedu i velikim putovanjima koja očekuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

“Zmajevi” će ranije otputovati u Sjedinjene Američke Države kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu vremenskoj zoni i uvjetima na istočnoj obali.

Izbornik smatra da termini utakmica neće predstavljati problem jer reprezentacija ionako trenira u terminima sličnim onima koji ih očekuju na Mundijalu.

Sutrašnji dvoboj protiv Sjeverne Makedonije igra se od 20.30 sati na stadionu “Asim Ferhatović Hase”, a očekuje se prisustvo oko 30.000 gledatelja. Sve ulaznice su rasprodane, pa nema dvojbe da će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati fantastičnu podršku pred odlazak na najveću svjetsku smotru.

Nakon sarajevskog spektakla reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u SAD, gdje će 6. lipnja u St. Louisu odigrati generalnu probu protiv Paname, uz očekivano veliku podršku dijaspore.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom.

Raspored utakmica grupne faze:

BiH – Kanada | 12. lipnja u 21:00 sat (Toronto)

BiH – Švicarska | 21:00 sat (Inglewood)

BiH – Katar | 21:00 sat (Seattle)

