Poznato koliko je Hajduk zaradio prolaskom Žiline

Za ulazak u ligašku fazu Europske lige Hajduk mora proći još tri prepreke. U slučaju ispadanja, Splićani bi natjecanje nastavili u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Prolaskom Žiline Hajduk je osigurao i dodatnu financijsku nagradu. UEFA klubovima za svako odigrano pretkolo isplaćuje 175 tisuća eura, pa je splitski klub plasmanom u drugo kolo tako ukupno zaradio 350 tisuća eura.

U uzvratu protiv Žiline Hajduk je poveo krajem prvog poluvremena pogotkom Aleca Van Hoorenbeecka, no domaćin je u nastavku izjednačio preko Marka Roginića. Drama je stigla u završnici kada je Žilina povela autogolom Darija Melnjaka u 91. minuti, ali Bijeli su sačuvali ukupnu prednost i izborili prolaz dalje.