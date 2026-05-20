Poznato gdje će Josip Brekalo nastaviti karijeru

xOrhanxHabashx via Guliver Image

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo i sljedeće će sezone igrati za Herthu BSC, nakon što je klub iz Berlina potvrdio da je aktivirana klauzula o produljenju ugovora. Brekalo je u klub stigao tijekom zimskog prijelaznog roka, a sada mu je suradnja automatski produžena do 2027. godine.

Iako se u Berlinu posljednjih dana više govori o odlascima igrača, Hertha je osigurala ostanak jednog od važnijih nogometaša u kadru. Njegov prvotni ugovor vrijedio je do ljeta 2026., no zbog broja nastupa aktivirana je opcija produljenja za dodatnu sezonu.

Vijest je potvrdio sportski direktor Benjamin Weber. “S nama ostaje Josip Brekalo”, izjavio je Weber, a prenosi njemački Kicker.

Brekalo je u Herthi ostavio dobar dojam u kratkom vremenu, postigavši tri pogotka u 11 nastupa, uz dva crvena kartona, a u klub je stigao kao slobodan igrač nakon odlaska iz Real Ovieda.

Zadovoljstvo nije krio ni izvršni direktor Peter Görlich. “Bili smo jako sretni što je Josip zimus odabrao nas. Imao je i druge opcije, no svjesno je izabrao ovaj klub i ovaj grad”, poručio je Görlich na konferenciji za medije.

Za berlinskog drugoligaša ovo je važan potez u prijelaznom razdoblju, dok Brekalo, koji ima 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, ostaje jedan od ključnih igrača i u novoj sezoni.

