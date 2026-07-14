Povratak važnog igrača pred europski izazov: Dinamo dobio pojačanje uoči Thuna

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Stanusic via Guliver

Dinamo danas odrađuje posljednju provjeru prije početka nove sezone, ali ponovno bez prisutnosti javnosti. Momčad Marija Kovačevića generalku će odigrati iza zatvorenih vrata, baš kao i prošle godine.

Protivnik hrvatskom prvaku bit će ukrajinski LNZ Čerkasi, a utakmica počinje u 20 sati. Na stadionu neće biti navijača ni predstavnika medija, a Kovačević je isti potez povukao i uoči prošle sezone kada je Dinamo protiv Sesveta slavio 4:0.

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Momčadi se priključio i Stjepan Radeljić, koji je nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu s BiH dobio produženi odmor. Ipak, njegov nastup protiv Ukrajinaca nije previše izgledan, kao ni sigurna spremnost za prvi službeni susret protiv Thuna 21. srpnja, navodi Germanijak.

Dobra vijest za trenera Dinama je povratak Scotta McKenne. Škotski stoper oporavio se od ozljede, trenira punim intenzitetom i trebao bi dobiti minutažu protiv LNZ-a, što bi ga trebalo pripremiti i za europski ogled sa švicarskim klubom.