Potvrđeno: Hajduk doveo na posudbu braniča iz druge španjolske lige

Edgar Gonzalez novi je igrač Hajduka, potvrdila je Almeria preko svoje službene stranice.
González stiže iz Almerije na jednogodišnju posudbu, a španjolski stoper ima ugovor s matičnim klubom do ljeta 2028. godine.
Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeriju u La Ligi 2 i postigao dva pogotka.
Na Poljudu će pojačati konkurenciju na stoperskoj poziciji, koja je bila prioritet nakon odlaska Filipa Uremovića i Dominika Prpića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!