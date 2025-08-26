Potvrđeno: Hajduk doveo na posudbu braniča iz druge španjolske lige

Podijeli :

via Guliver

Edgar Gonzalez novi je igrač Hajduka, potvrdila je Almeria preko svoje službene stranice.

González stiže iz Almerije na jednogodišnju posudbu, a španjolski stoper ima ugovor s matičnim klubom do ljeta 2028. godine.

Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeriju u La Ligi 2 i postigao dva pogotka.

Na Poljudu će pojačati konkurenciju na stoperskoj poziciji, koja je bila prioritet nakon odlaska Filipa Uremovića i Dominika Prpića.