Portugalski wunderkid će zaigrati za Dinamo ovog vikenda, ali – za B momčad!

GNK Dinamo Zagreb

Mladi portugalski talent Cardoso Varela igrat će u subotu za Dinamo, ali ne za momčad Marija Kovačevića koja u Maksimiru dočekuje Osijek.

Varela će, kako piše SN, igrati za B momčad Dinama koja u okviru Premier League International Cupa u Engleskoj igra protiv Chelseaja.

Uz njega će na tu utakmicu putovati i još jedan mladi Dinamov talent, Leon Jakirović.

Jakirović ove sezone još nije odigrao niti jedne minute za prvu momčad, dok je Varela ukupno odigrao 179 minuta, ali do toga 90 minuta u kup utakmici protiv Dinama iz Predavca.

Podsjetimo, na njegov status u Maksimiru požalio se i njegov menadžer Andy Bara u Podcast Inkubatoru.

“Meni nitko ne može objasniti da Varela, koji je prošle godine igrao juniorsku Ligu prvaka za Porto i bio najbolji igrač, danas ne igra ni za juniore ni za seniore. Nešto u sistemu ne valja. Očekivao sam da će igrati više – ne zato što se zove Varela, nego zato što je to zaslužio na terenu. Jasno je da je sad u padu, nije igrao mjesecima i ima minimalnu minutažu”, rekao je Bara pa dodao:

“Mislio sam da će biti opcija broj jedan ili dva po onome što sam vidio. Istina, bilo je nesuglasica, zakasnio je na jedan trening – to ne mogu braniti. Ali on je dijete, dugo nije vidio roditelje. Treba mu stabilnost i podrška. To je svjetski talent, ima sve predispozicije da postane veliki igrač. Nadam se da će uskoro početi igrati. Očekivao sam puno više od cijele situacije, barem da dobije više minuta u HNL-u. Dinamo vodi 3:0 i stavlja ga u 80. minuti – pa nemoj ga ni stavljati onda”, poručio je Bara.