Ponovno se pojavila informacija da Dinamo ide po Luku Modrića

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Stranica The Touchline, koja broji više od 1,5 milijuna pratitelja na platformi X, donosi glasinu oko Luke Modrića.

Kako navode, Dinamo je ponovno kontaktirao Luku Modrića oko njegova dolaska na Maksimir, a on, unatoč napunjenih 40 godina, želi nastaviti igrati na najvišoj razini i iduće sezone.

Navode da Milan već radi na njegovom novom ugovoru te da bi to uskoro moglo postati službeno.

I prošlog je ljeta Zvonimir Boban htio dovesti Modrića u Maksimir, ali on se odlučio za Milan.