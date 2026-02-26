Pomoćni trener Rijeke: Ovakve večeri su čarobne, Sanchez je sigurno ponosan

Podijeli :

Ernest Kolodziej Ball Raw Images via Guliver

Nogometaši Rijeke pobijedili su ciparsku Omoniju 3:1 u uzvratu doigravanja za osminu finala Konferencijske lige te su prošli dalje s ukupnih 4:1.

Svoja razmišljanja je iznio pomoćni trener Rijeke Ramiro Munoz, koji je bio u ulozi glavnog trenera jer je Victor Sanchez odsutan zbog zdravstvenih problema.

“Prije svega čestitke ekipi. Pokazali su nevjerojatan karakter, prvo na Cipru gdje je bilo jako teško igrati 90 minuta, sa svim njihovim šansama iz tranzicije, još smo završili s igračem manje na kraju i svejedno smo zadržali mrežu netaknutom. Večeras smo rano primili gol, doživjeli ozljedu i napravili ranu izmjenu pa je trebalo vremena za adaptaciju.

Dečki su bili izvrsni. Na poluvremenu smo popravili nekoliko stvari i vidjeli ste da su više nego spremni za natjecanje na ovoj razini. Jako sam ponosan na njih i siguran sam da je i Sanchez. Sretni smo i zbog njega”, rekao je Munoz u uvodu.

Upitan je i je li se čuo s trenerom Victorom Sanchezom.

“Nismo još. Čekamo da završimo sve ove protokole pa da se čujemo putem FaceTimea. No, sigurno je sretan i ponosan zbog ekipe. Ovakve večeri su čarobne i sjajne, ali igrači su oni koji to moraju biti sposobni napraviti. Ovi dečki imaju više od samog srca kojeg su ostavili na terenu, imaju i dušu.”

Sjajna utakmica i za Tonija Fruka.

“Sretni smo zbog njega jer takav igrač i osoba zaslužuje ovakvu večer da dobije samopouzdanje. Pokazao je da je više nego spreman voditi momčad na terenu. Nije samo postigao dva pogotka već se borio za ekipu, branio je, osvajao je lopte. To je Toni kojeg trebamo i sigurno će nam ponuditi još više ovakvih utakmica.”