Policija upala u svlačionicu pred početak utakmice i htjela uhititi igrača, razlog ćete teško pogoditi

Bizarna situacija pred početak susreta.
Prije početka utakmice kvalifikacija za SP između Kostarike i Nikaragve na stadionu La Sabana u San Joseu, policija je upala u svlačionicu s nalogom za uhićenje jednog nogometaša Nikaragve. Razlog je bila tužba zbog neplaćanja alimentacije, a to je potvrdio i direktor javne sigurnosti Kostarike Marlon Cubillo.
“Sud je izdao nalog na zahtjev osobe koja traži alimentaciju, kojim se naređuje uhićenje člana nikaragvanske delegacije. Delegacija je obaviještena, dug je odmah podmiren, a o tome je dostavljeno izvješće sudu za obiteljske sporove”, izjavio je Cubillo za portal CRHoy.
Dug je odmah plaćen pa do uhićenja nije došlo, a identitet igrača nije otkriven.
“U Kostariki smo već više od 48 sati, pa zašto dolaze baš u svlačionicu? Podnijet ćemo žalbu Fifi i CONCACAF-u. Sramotno je da se ovakve stvari događaju”, rekao je Javier Salinas, direktor svih nacionalnih selekcija Nikaragve.
Utakmica je završila pobjedom Kostarike 4:1. Dvostruki strijelac u prvom poluvremenu bio je Martinez (12, 28), u nastavku su mrežu gostiju pogađali još Ugalde (49) i Calvo (90+4), dok je Arteaga (26) nakratko poravnao na 1:1 za Nikaragvu.
