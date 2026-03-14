Pogledajte zbog čega je Ronaldo Jr zaradio žuti karton: ‘Očev prgav temperament’

Sin Cristiana Ronalda našao se u središtu pozornosti zbog incidenta u saudijskoj U-15 ligi.

Ronaldo Jr nije uspio sakriti frustraciju tijekom utakmice protiv Al-Hilala, a Goal.com komentira da je “od oca naslijedio ne samo talent, već i izrazito natjecateljski i prgav temperament”.

Incident se dogodio u trenutku kada je trener Al-Nassra odlučio izvesti Ronalda Jr. iz igre. Dok je napuštao teren, vidno nezadovoljan reagirao je burnim gestama i prigovorima upućenima sucu. Situacija se dodatno zaoštrila nakon kontakta s protivničkim igračem koji ga je odgurnuo, a sudac mu je zbog takvog ponašanja pokazao žuti karton na putu prema klupi.