Pochettino uoči dvoboja sa Zmajevima: ‘Ovo je za nas finale Svjetskog prvenstva!’

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Izbornik reprezentacije SAD-a Mauricio Pochettino poručio je uoči dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine da njegova momčad nema pravo na pogrešku te da utakmici pristupa kao finalu.

Na konferenciji za medije argentinski stručnjak istaknuo je kako od svojih igrača očekuje isti pristup kakav su imali tijekom cijelog turnira.

“Sutra je za nas finale, baš kao što je bila i svaka prethodna utakmica. Želim da igrači imaju takav osjećaj i da utakmici pristupe kao protiv Paragvaja. Protivnik će biti težak, ali vjerujem u svoju momčad i mislim da možemo odigrati najbolju moguću utakmicu”, rekao je Pochettino.

Dodao je kako je zadovoljan napretkom reprezentacije otkako je preuzeo momčad.

“Mentalitet je odličan. Vrlo smo zadovoljni načinom na koji radimo od prvog dana. Gotovo dvije godine gradimo ovu reprezentaciju i sada vidimo rezultate tog rada. Igrači su puno napredovali i ponosan sam na njih.”

Pochettino je s velikim poštovanjem govorio i o Bosni i Hercegovini, istaknuvši da očekuje vrlo zahtjevan susret.

“Bosna i Hercegovina vrlo je kompaktna i fizički snažna momčad, ali i odlično organizirana. Imaju vrlo dobrog izbornika, što su najbolje pokazali u utakmici protiv Italije. Tada su demonstrirali svoju kvalitetu i rad stručnog stožera.”

Još jednom je naglasio koliko je važna utakmica koja slijedi.

“Ovo je za nas finale Svjetskog prvenstva. Nemamo drugu priliku ako pogriješimo. Idemo na sve ili ništa i vjerujem da možemo proći dalje. Ako uspijemo, i sljedeća utakmica za nas bit će poput finala.”

Američki izbornik posebno je pohvalio Westona McKennieja, jednog od ključnih igrača svoje reprezentacije.

“Posjeduje ogroman talent i kvalitetu. Ono što je ostvario u Juventusu nije slučajnost. Igrao je na gotovo svim pozicijama, još samo nije bio vratar. Uvijek daje maksimum i svjestan je gdje još može napredovati. Fantastičan je i iznimno važan igrač za našu momčad.”

Na kraju je otkrio da njegov stožer priprema reprezentaciju za sve moguće scenarije, uključujući i izvođenje jedanaesteraca.

“Radimo na svemu, pa tako i na jedanaestercima. Želimo da igrači budu spremni za svaku situaciju. Najvažnije je da imaju dovoljno samopouzdanja za izvođenje kaznenog udarca u tako važnim trenucima”, zaključio je Pochettino.