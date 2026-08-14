Boban ga je htio na klupi Dinama, on je sada postao trener Crvene zvezde

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver Image

Albert Riera (44) i službeno je preuzeo klupu Crvene zvezde, objavio je beogradski klub. Pregovori sa španjolskim trenerom zaključeni su posljednjih dana, a Riera je bio ozbiljan kandidat za tu funkciju još tijekom zime. Prema navodima srpskih medija, tada bi već postao trener Zvezde da beogradski klub nije ostvario pobjedu protiv Lillea u Europskoj ligi.

Prvi kontakti između Riere i Crvene zvezde ostvareni su tijekom zime, no klupsko vodstvo tada je odlučilo zadržati Vladana Milojevića do završetka jesenskog dijela sezone. Nakon njegova odlaska momčad je ponovno preuzeo Dejan Stanković.

Nakon što pregovori s Crvenom zvezdom tijekom zime nisu završili dogovorom, Riera je produžio suradnju s Celjem. U ugovoru je imao izlaznu klauzulu koja mu je omogućavala odlazak u slučaju ponude iz jedne od najjačih europskih liga. Tu je opciju aktivirao u veljači, kada je preuzeo Eintracht Frankfurt, no na klupi njemačkog kluba ostao je svega tri mjeseca.

Najveće trenerske rezultate Riera je dosad ostvario u Sloveniji. S Olimpijom je u sezoni 2022./23. osvojio prvenstvo i Kup, dok je s Celjem prošle sezone uzeo Kup te stigao do četvrtfinala Konferencijske lige. Za njegove usluge bio je zainteresiran i Dinamo, koji ga je razmatrao kao jednog od kandidata za trenera prije imenovanja Marija Kovačevića, ali do suradnje nije došlo.

Riera je igračku karijeru započeo 2003. godine u Bordeauxu, a dvije godine kasnije preselio je u Espanyol. Godine 2006. otišao je na posudbu u Manchester City, dok je vrhunac svoje igračke karijere dosegnuo u Liverpoolu. Za Redse je od 2008. do 2010. godine pod vodstvom Rafe Beniteza odigrao 56 utakmica.

Njegova epizoda na Anfieldu završila je suspenzijom 2010. godine nakon što je javno kritizirao Beniteza i Liverpool opisao kao “brod koji tone”. Nakon toga nosio je dres Olympiacosa, Galatasaraya, Watforda, Udinesea i Mallorce, gdje je 2016. godine zaključio igračku karijeru.