Pobuna u Realu. ‘Ako njega dovedete, mi odlazimo!’

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Španjolski mediji donose zanimljivu informaciju koja bi mogla uzburkati svlačionicu Real Madrid. Prema pisanju portala El Nacional, Vinícius Júnior navodno je upozorio čelnike kluba da bi mogao razmotriti odlazak ako na Santiago Bernabéu Stadium stigne veznjak Manchester City, Rodri.

Isti izvor tvrdi da sličan stav ima i Eduardo Camavinga, koji navodno također ne bi bio oduševljen dolaskom španjolskog reprezentativca.

Rodri se već neko vrijeme povezuje s Real Madridom, posebno nakon što je 2024. osvojio Ballon d’Or – nagradu za koju je tada bio veliki favorit upravo Vinícius.

Za sada nema konkretnih naznaka da je transfer blizu realizacije, a klub se nije oglašavao o tim navodima. Rodri, koji ima ugovor s Manchester Cityjem do ljeta 2027., navodno razmatra povratak u Španjolsku nakon što je s engleskim klubom već osvojio sve najveće trofeje.