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Španjolski stručnjak Pep Guardiola odbio je bogatu ponudu Nogometnog saveza Italije za preuzimanje klupe Azzurra, nakon čega je Andrea Pirlo preuzeo kormilo reprezentacije. Iako dogovor još nije službeno potvrđen, Talijani već izražavaju nezadovoljstvo ovim izborom.

Prema dostupnim informacijama, osvajač Svjetskog prvenstva 2006. i finalist Europskog prvenstva 2012. potpisao je ugovor koji vrijedi do kraja Mundijala 2030. godine. Pritom je prihvatio čak 13 puta manju financijsku ponudu od one koja je bila pripremljena za Guardiolu.

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Međutim, vodeći talijanski list Corriere della Sera objavio je oštar tekst pod naslovom: “Pirlo, izbornik Italije: diplomatski problem i sramotni sponzor”, u kojem se problematizira činjenica da je 47-godišnjeg stručnjaka sponzorirala kladionica iz Rusije.

Proslavljeni veznjak, koji je najdublji trag ostavio u dresovima Milana i Juventusa, a nosio je i dres Intera, od listopada 2025. godine obnaša dužnost globalnog ambasadora tvrtke Fonbet. Talijanski mu novinari u ovom trenutku zamjeraju dvije ključne stvari.

Prva dimenzija dotiče se etičkog aspekta i stavlja pod znak pitanja koliko je moralno da vrhunski sportski djelatnik promovira klađenje. Druga strana je geopolitičke prirode te se odnosi na rusku invaziju na Ukrajinu i višegodišnji rat.

“Tu su i političke implikacije, koje nisu zanemarive kada su u pitanju trgovački sporazumi s Moskvom. Nakon napada na Ukrajinu, Rusiji je zabranjeno sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima”, navodi Corriere.

Ovo nije prvi put da se Pirlo nalazi na udaru kritika zbog navedene suradnje. Ukrajinski mediji i ranije su prednjačili u osudama, a tema je ponovno dospjela u središte pozornosti ovog svibnja kada je Pirlo posjetio moskovski stadion Lužnjiki u sklopu sponzorske kampanje, gdje je dijelio autograme i fotografirao se s navijačima u Rusiji.