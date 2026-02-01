Pierre-Gabriel (opet) napušta Maksimir, javila su se dva zainteresirana kluba?

Dinamo je jučer prekinuo suradnju s trojicom igrača, a na izlaznim je vratima i Ronael Pierre-Gabriel.
Francuz se vratio u Zagreb nakon neuspješnog transfera u Kayerispor, a Footmercato javlja da su sada interes za njega pokazali bečki Rapid i Basel.
Objašnjavaju da je austrijski klub posebno zainteresiran, ali prije realizacije transfera želi prodati igrača na toj poziciji. Švicarci su se također raspitivali, a oni ga vide kao zamjenu za ozlijeđenom Tsunemotoa.
RPG je u Dinamo stigao u veljači 2024. godine te od dolaska upisao 53 nastupa. Ove je sezone nastupio samo jednom te su njegova visoka primanja postala preveliki trošak za Dinamo. U međuvremenu su na Maksimir stigli Moris Valinčić i Paul Bismarck Tabinas, dok su kao opcije za tu poziciju u rosteru još stoper Niko Galešić i mladi Noa Mikić.
