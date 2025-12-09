Petković odlazi iz Turske i dolazi kod bivših dinamovaca?

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Bruno Petković ove zime bi mogao promijeniti sredinu.

Bivši napadač Dinama i povremeni hrvatski reprezentativac Bruno Petković (31) je velika želja bosanskohercegovačkog prvoligaša FK Sarajeva, navodi to Večernji list.

Petković je ovog ljeta nakon šest godina otišao iz Dinama i potpisao za turskog prvoligaša Kocaelispor. Prošle sezone ovaj je klub izborio promociju u najviši rang turskog nogometa, a Petković je doveden kao vrlo važan igrač te je odmah postao kapetan turske momčadi. No, onda su se pojavili i problemi dugovanja kluba prema Petkoviću.

Situaciju želi iskoristiti Sarajevo, Petković je velika želja Zorana Mamića, koji je godinama radio u Dinamu, a sada je savjetnik predsjednika Sarajeva Ismira Mirvića.

U Sarajevu je i Stefan Ristovski, bivši Petkovićev suigrač iz Dinama, a momčad vodi bivši trener Dinama Mario Cvitanović.

Petković je u Turskoj ove sezone odigrao devet utakmica i postigao četiri gola, a posljednja dva mjeseca je izvan travnjaka zbog ozljede.