Pet golova za savršen start: Potter posebno izdvojio dvojac koji je uništio Tunis

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Izbornik Švedske Graham Potter je nakon pobjede njegove reprezentacije 5-1 u prvom kolu skupine F u Monterreyu nad Tunisom izjavio da su njegovi igrači bili fantastični, ali da još imaju prostora za napredak.

“Jako sam zadovoljan igračima. Znamo kvalitetu pojedinaca na prednjim pozicijama, ali im je bila potrebna momčad da bi funkcionirali. Nismo bili savršeni; znali smo da nećemo biti. Ali na početku utakmice mislio sam da imamo dobru kontrolu“, rekao je Potter.

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Potter je pohvalio kemiju između napadača Alexandera Isaka i Viktora Gyokeresa nakon što su uništili obranu Tunisa. Yasin Ayari započeo je i završio postizanje golova, a zamjena Mattias Svanberg također je pogodio mrežu, ali Isak i Gyokeresa predstavljali su glavnu prijetnju Tunisu tijekom cijele utakmice.

Oba igrača postigla su gol i stvorila mnoštvo drugih prilika za Švedsku.

“Pojedinačno su, naravno, vrhunski igrači, ali mislim da zajedno mogu biti prava prijetnja”, rekao je Potter na konferenciji za novinare. “Mislim da će biti sve bolji i bolji što više igraju; jako se dobro nadopunjuju.”

Švedska se na Svjetsko prvenstvo, na kojem je prvi put poslije osam godina, plasirala kroz doigravanje. Sada je prva u skupini F s tri boda, ispred Japana i Nizozemske koji imaju po bod i Tunisa bez bodova. U drugom kolu Švedska će 20. lipnja igrati protiv Nizozemske.

“Znamo da ćemo se sljedeće suočiti s vrhunskom ekipom i moramo biti spremni za to”, rekao je Potter.