Perković pričao o ‘pušačkoj sobi Dinama’, Ristovski na Instagramu: ‘Izvršni odbor na aparatima’

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Oglasio se na Instagramu.

Dinamo je prošle sezone ostao bez naslova prvaka Hrvatske prvi put nakon 2’017., a nakon toga se dogodio prošlog ljeta i veliki remont u momčadi. Preko 15 igrača napustilo je Dinamo.

U javnosti je velik dio krivice za neuspjehe svaljen na takozvanu pušačku sobu. Pušačka soba odnosi se na društvo u kojem su bili igrači poput Brune Petkovića, Arijana Ademija, Stefana Ristovskog i još nekih seniora.

POVEZANO Slovan promijenio ponudu za Mudražiju, Dinamo ju odbio

O njima je pričao bivši trener Dinama Sandro Perković koji ih je vodio u završnici prošle sezone.

“Suradnja s Petkovićem, Ademijem, Mišićem, Ristovskim i da ih sad sve ne nabrajam je najbolja moguća. Oni su bili ti koji su bili velika pomoć, nikad nisam imao problema s njima. Moje mišljenje je da pušačka soba nije bila problem, nego njihovo rješenje”, poručio je Perković u Podcast inkubatoru.

Video te izjave podijelio je na svojem Instagram storyju Stefan Ristovski, a uz to je napisao: “(Stari) izvršni odbor na aparatima.”

Ristovski je prošlog ljeta besplatno otišao u Sarajevo. Odigrao je18 utakmica u svim natjecanjima i zabio jedan gol, a Sarajevo je trenutačno treće s 14 bodova zaostatka za prvoplasiranim Borcem.