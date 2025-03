Perišić opleo po suigračima pa izazvao reakciju trenera

Podijeli :

Marcel van Dorst - DeFodi images via Guliver

PSV će od 21 sat ugostiti Arsenal u osmini finala Lige prvaka, a nizozemsku će momčad predvoditi Ivan Perišić.

Njegov je PSV ovog vikenda izgubio 2-3 u gostima kod GA Eaglesa u sklopu 24. kola Eredivisie te sada za prvoplasiranim Ajaxom zaostaju osam bodova. Današnji protivnik Arsenal zapao je u lošu seriju nakon velike pobjede 5:1 protiv Manchester Cityja. Također trenutno drže drugo mjesto domaćeg prvenstva, a za vodećim Liverpoolom zaostaju 13 bodova.

Ivan Perišić bio je oštar prema svojim suigračima na konferenciji za medije, a s njim se nije složio trener.

“Već sam bio u takvim situacijama. Nije lako zaboraviti proteklih nekoliko tjedana. Ali čeka nas velika utakmica i moramo biti potpuno fokusirani na to. To je način. Nismo bili momčad u zadnjih nekoliko utakmica, nismo se borili jedni za druge. Moramo biti više momčad i to treba početi od ove utakmice. Da, ljut sam zbog toga. Ali ova sezona sigurno još nije gotova”, rekao je Perišić na što je trener Peter Bosz odgovorio:

“Kako možeš igrati tako dobro protiv Juventusa ako nisi momčad? Ponekad nismo momčad, ali ne volim objašnjavati stvari. Nije samo jedan bod ovdje upitan. Mnogo je malih stvari koje te sprječavaju da pobijediš, ali te male stvari su važne”.